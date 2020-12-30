Биткойн установил новый рекордный максимум — выше 28,5 тыс. долларов

После того, как, казалось, потребовалась пара дней, чтобы отдышаться после рекордного пробега за выходные, цена биткойна (BTC) снова возобновила стремительный рост, установив новый рекордный максимум в 28 579,59 долларов США рано утром в среду.

BTC превысил предыдущую максимальную отметку в 28 352,63 доллара, установленную менее чем 72 часами ранее, прежде чем упасть до 27 772,99 доллара, что на 4,14% выше за последние 24 часа. Цена BTC (+ 4,62%) с начала года выросла более чем на 295%.

Считается, что институциональные инвесторы продвигают этот рекорд. Среди них: Skybridge Capital Энтони Скарамуччи ( 25 миллионов долларов в декабре); MassMutual ( 100 миллионов долларов в декабре); и Гуггенхайм ( до 10% его макрофонда в 5 миллиардов долларов).

С приближением конца года некоторые управляющие фондами также могут покупать BTC, чтобы в следующем году они могли похвастаться тем, что они достаточно умны, чтобы войти в 2020, не говоря уже о том, по какой цене они это сделали.

Кроме того, Федеральная резервная система США вместе с другими центральными банками самоотверженно печатает деньги, пытаясь предотвратить наихудшие экономические последствия пандемии, поскольку президент США Дональд Трамп подталкивает Конгресс к принятию еще более крупного пакета помощи, чтобы позволить для более серьезных проверок стимулов. Эти действия рассматриваются многими как потенциальные катализаторы инфляции и плохо влияют на доллар США, что может быть положительным для BTC.