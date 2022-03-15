Биткойн, Технический анализ Ethereum: BTC не может пробить уровень сопротивления в 40 000 долларов

Накануне завтрашнего заседания FOMC биткойн снова не смог преодолеть свой долгосрочный уровень сопротивления в 40 000 долларов по мере консолидации рынков. Хотя цены отошли от недавней поддержки, восходящий импульс замедлился, поскольку BTC приблизился к своему потолку. На момент написания ETH торговался на уровне поддержки.

Биткойн

Биткойн был близок к тому, чтобы преодолеть свою точку сопротивления в 40 000 долларов во вторник, поскольку рынки готовились к завтрашнему заседанию FOMC.

После минимума в 37 773,21 доллара в понедельник курс BTC /USD сегодня вырос до внутридневного максимума в 39 742,50 доллара.

Сегодняшний максимум привел к тому, что BTC оказался на пороге своего потолка, однако с учетом текущей волатильности на рынке сила сменилась слабостью по мере падения цен.

Это падение привело к падению BTC /USD до минимума в 38 310,21 доллара ранее сегодня, однако с тех пор он восстановился и снова торгуется выше 39 000 долларов.

Глядя на график, индикатор RSI в настоящее время отслеживает 47,9, что немного ниже сопротивления 49.

Рынки, вероятно, ждут результатов завтрашней встречи и пресс-конференции, прежде чем мы увидим следующий восходящий или нисходящий тренд.

Эфириум

Если бы существовала криптовалюта, отражающая текущую неопределенность на рынке, это был бы ETH , который снова консолидировался.

На момент написания ETH / USD торгуется на 10 долларов выше своего недавнего уровня поддержки в 2550 долларов после предыдущего минимума в 2515,77 долларов.

Цена эфириума за последние несколько недель в значительной степени консолидировалась, торгуясь между минимумом в 2550 долларов и потолком в 2840 долларов.

Несмотря на странный прорыв, это боковое движение привело к тому, что 14-дневный RSI также отслеживается на нейтральной территории, и ни быки, ни медведи не берут на себя ответственность за силу цены.

Как и в случае с BTC , это может измениться завтра, поскольку заседание FOMC может дать рынку криптовалют ощущение направления, как только это текущее денежное облако рассеется.