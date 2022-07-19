Биткойн и Эфириум: ETH достигает 1600 долларов, поскольку крипто-всплеск продолжается

Эфириум вырос седьмую сессию подряд во вторник, поскольку цены ненадолго поднялись выше уровня 1600 долларов. Этот шаг привел к тому, что токен достиг самого высокого уровня более чем за месяц, и произошел, когда биткойн также достиг почти пятинедельного пика после роста, достигнутого ранее сегодня.

Биткойн

Биткойн ( BTC ) был готов начать сегодняшнюю сессию, однако бычий импульс начал угасать, поскольку цены столкнулись с некоторым сопротивлением.

Во вторник крупнейший в мире токен вырос до внутридневного максимума в 22 795,04 доллара, поскольку трейдеры продолжали питаться недавними бычьими настроениями.

Это настроение привело к тому, что BTC / USD поднялся до самого высокого уровня с 12 июня, когда цены были в разгаре падения с максимума в 30 000 долларов.

Хотя некоторые трейдеры по-прежнему с оптимизмом смотрят на ожидающееся возвращение к этим уровням, похоже, что цены достигли потолка.

После предыдущих максимумов рост несколько снизился: BTC сейчас торгуется на уровне 21 858,14 доллара на момент написания статьи, поскольку быки, вероятно, ликвидировали предыдущие позиции.

Это снижение происходит из-за того, что 14-дневный RSI не смог преодолеть свою собственную точку сопротивления 55, и на момент написания отслеживается на уровне 52,7.

Эфириум

С другой стороны, бычьи настроения в эфириуме ( ETH ) в основном присутствовали на протяжении всей сессии после достижения более ранних максимумов.

На момент написания ETH вырос до внутридневного пика в 1607,03 доллара на сегодняшней сессии, что также является самой высокой точкой с 12 июля.

Как и в случае с биткойнами, произошла некоторая фиксация прибыли: сейчас цены торгуются на уровне 1525,80 долларов, однако токен все еще выше максимума понедельника.

Глядя на график, можно заметить небольшое снижение цены, поскольку 14-дневный RSI немного отошел от своего трехмесячного максимума 69,79.

Индекс в настоящее время отслеживается на уровне 65,09 на момент написания и, похоже, движется к уровню поддержки на 64,20.

Если он упадет ниже этого уровня, мы можем увидеть сдвиг в сторону бычьих настроений, однако быки, скорее всего, будут сопротивляться этому и будут стремиться сохранить повышательное давление.