Биткоин и Эфириум: ETH приближается к 1500 долларам после сильного роста на выходных

Эфириум снова вырос в понедельник, так как цена токена поднялась до 1500 долларов после недавнего роста. Биткойн также был в плюсе, поскольку цены поднялись почти до месячного максимума после того, как в начале недели превысили 22 000 долларов.

Биткойн

Биткойн ( BTC ) был в зеленой зоне в начале недели, поскольку бычий импульс выходных продолжился на сегодняшней сессии, в результате чего цены превысили 22 000 долларов.

После воскресного минимума в $20 778,18 курс BTC /USD вырос до внутридневного пика в $22 430,62 ранее сегодня.

Этот шаг привел к тому, что биткойн ненадолго преодолел ключевой уровень сопротивления во второй раз менее чем за десять дней, однако все еще неясно, сохранится ли всплеск в этот раз.

Это сопротивление на уровне 22 300 долларов было одним из основных камней преткновения для роста цены, и медведи обычно возвращались в этот момент.

Как видно на графике, это уже произошло, когда бычье давление сменилось медвежьим, поскольку трейдеры отказываются от прежних позиций, предпочитая вместо этого получать прибыль.

Это также совпадает с тем, что 14-дневный RSI достиг собственного потолка в 55, что является его наивысшей точкой за более чем три месяца.

Эфириум

Эфириум (ETH) лидировал среди двух лучших токенов в понедельник, так как он также достиг месячного максимума, поднявшись в процессе почти на 10%.

Ethereum начал неделю, достигнув максимума в 1493,23 доллара в понедельник, что является самой высокой точкой с 12 июня.

Этот пик наступает после шести последовательных дней более высоких максимумов, в результате чего ETH преодолевает несколько ключевых ценовых препятствий.

Последней из них была точка сопротивления на уровне 1300 долларов, которая была пробита в субботу и, таким образом, открыла ворота для натиска быков.

Как и биткойн, 14-дневный индикатор RSI сейчас отслеживает трехмесячный максимум выше 65, что в прошлом было точкой неопределенности.

Хотя они очень близки, цены еще не достигли отметки в 1500 долларов, и похоже, что это та точка, на которую нацелены быки.