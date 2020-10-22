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Bioshock 2 Remastered запускается на macOS

22.10.2020 16:13

Компания Feral Interactive объявила, что обновленное издание классического шутера от первого лица «BioShock 2» теперь доступно для macOS.

BioShock 2 — вторая игра из культовой серии шутеров от первого лица. Геймеры Mac теперь могут вернуться в павший город Восторг, чтобы спасти Маленькую сестру Элеонору от его зловещих жителей. Теперь игроки могут лучше, чем когда-либо, оценить блестящую архитектуру подводного мегаполиса в стиле ар-деко благодаря совершенно новым текстурам и моделям с высоким разрешением.

Играйте за грозного Большого папочку и спасите свою младшую сестру Элеонору из тисков неистовой семьи Восторга, коллективистского культа, сговорившегося превратить ее в генетически модифицированного мессию. Используйте плазмиды, изменяющие гены, против злобных мутантов и яростных защитников Старших сестер, путешествуя по мокрым залам Восторга в стиле ар-деко.

Чтобы отпраздновать десятую годовщину оригинального Bioshock в 2017 году , Feral Interactive выпустила «BioShock Remastered» для macOS. Релиз BioShock 2 Remastered также состоится через десять лет после выпуска оригинальной BioShock 2 в 2010 году.

Студия также отвечает за публикацию некоторых из самых популярных игр AAA в магазине Mac App, таких как « Shadow of the Tomb Raider », « Alien: Isolation — The Collection», «Life is Strange 2», «Total War: Warhammer II» и многое другое.

BioShock 2 Remastered уже доступен в Mac App Store или Feral Store по цене 19,99 долларов США, а DLC «Minerva’s Den Remastered» также доступен за 9,99 долларов США.

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