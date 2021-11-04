Бионический чип A16 в iPhone 14, как сообщается, будет основан на 4-нм техпроцессе

Чип, на котором работает iPhone следующего поколения, как сообщается, будет основан на «4-нанометровом» процессе, еще меньшем по сравнению с 5-нанометровым процессом, используемым в моделях iPhone 12 и iPhone 13 , согласно платному предварительному просмотру предстоящего отчета DigiTimes.

В прошлом году Apple внедрила 5-нм техпроцесс с чипом A14 Bionic в новейшем iPad Air и линейке iPhone 12. В iPhone 13 использовалась усовершенствованная итерация 5-нм техпроцесса. В отчете утверждается, что для iPhone 14 Apple и ее партнер по производству микросхем TSMC стремятся принять «4-нм» техпроцесс для A16 Bionic, вероятного названия чипа, на котором будет работать «iPhone» следующего поколения.

Меньший по размеру процесс уменьшает физическую занимаемую микросхемой площадь и обеспечивает улучшенную производительность и повышенную энергоэффективность. В вчерашнем сообщении The Information утверждалось, что TSMC и Apple сталкиваются с техническими проблемами при производстве 3-нм чипа, что, возможно, является причиной того, что iPhone 14 будет иметь 4-нм техпроцесс.

В отдельных отчетах, опубликованных ранее в этом году , говорилось, что Apple зарезервировала все производственные мощности TSMC для 3-нанометрового процесса, который через несколько лет может дебютировать в «iPhone» 15 и на кремниевых компьютерах Mac следующего поколения.

Поскольку iPhone 13 и iPhone 13 Pro уже выпущены, мы теперь ждем того, что Apple приготовила для iPhone 14. Хотя до его запуска осталось чуть меньше года, ходят слухи, что iPhone 14 будет содержать один из самых значительных обновлений iPhone за последние несколько лет.