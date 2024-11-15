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Биологи из Китая научились бороться с естественным старением

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Исследователи из Университета Китайской Академии наук обнаружили, что иммунная система может ускорять старение тканей, и что ключевая роль в этом процессе принадлежит антителу иммуноглобулину G (IgG).

В своей работе, опубликованной в журнале Cell, ученые утверждают, что иммуноглобулин G является важной частью иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями. Однако эксперименты, проведенные на мышах, показали, что с возрастом это полезное антитело может стать причиной повреждения тканей.

Исследования уровня IgG в органах грызунов разных возрастных групп выявили, что повышенное содержание антител способствует преждевременному старению клеток иммунной системы, которые отвечают за очищение тканей от поврежденных или стареющих клеток.

Снижение уровня IgG у мышей привело к замедлению процессов старения, что открывает новые перспективы для разработки методов замедления старения тканей у людей.

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