Билл Гейтс: в будущем ИИ компенсирует высокое потребление электричества

Основатель Microsoft и известный филантроп Билл Гейтс решил поддержать развитие ИИ, несмотря на некоторые негативные отзывы о нем.

В рамках Breakthrough Energy Summit в Лондоне он заявил, что по крайне мере вред ИИ для экологии преувеличен. По словам основателя Microsoft, в будущем ИИ компенсирует высокое потребление электричества. Как известно, для работы нейросетей требуются дата-центры и значительное количество электричества.

Гейтс, который также известен своим вкладом в энергетику, включая компанию TerraPower, занимающуюся разработкой ядерных реакторов, подчеркнул, что инновации в области ИИ могут преодолеть растущий спрос на электроэнергию.

Он добавил, что Microsoft сам сталкивается с проблемой увеличения выбросов парниковых газов из-за расширения своих центров обработки данных.

Несмотря на негативное влияние технологий ИИ на окружающую среду, Гейтс похвалил технологические компании за их роль в продвижении чистой энергии.

По его мнению, такие инвестиции способствуют развитию возобновляемых источников энергии и соответствуют глобальным усилиям по сокращению выбросов CO2 в атмосферу земли.