Главная » Новости

Билл Гейтс: в будущем ИИ компенсирует высокое потребление электричества

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Основатель Microsoft и известный филантроп Билл Гейтс решил поддержать развитие ИИ, несмотря на некоторые негативные отзывы о нем.

В рамках Breakthrough Energy Summit в Лондоне он заявил, что по крайне мере вред ИИ для экологии преувеличен. По словам основателя Microsoft, в будущем ИИ компенсирует высокое потребление электричества. Как известно, для работы нейросетей требуются дата-центры и значительное количество электричества.

Гейтс, который также известен своим вкладом в энергетику, включая компанию TerraPower, занимающуюся разработкой ядерных реакторов, подчеркнул, что инновации в области ИИ могут преодолеть растущий спрос на электроэнергию.

Он добавил, что Microsoft сам сталкивается с проблемой увеличения выбросов парниковых газов из-за расширения своих центров обработки данных.

Несмотря на негативное влияние технологий ИИ на окружающую среду, Гейтс похвалил технологические компании за их роль в продвижении чистой энергии.

По его мнению, такие инвестиции способствуют развитию возобновляемых источников энергии и соответствуют глобальным усилиям по сокращению выбросов CO2 в атмосферу земли.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.