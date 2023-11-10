«Билайн» запустил возможность привязывать номера телефонов к «умным» часам и планшетам

Новый сервис «Один номер» от оператора «Билайн» позволяет абонентам в России использовать различные устройства, такие как умные часы и планшеты, как самостоятельные средства связи, используя уже существующий абонентский номер. С помощью дополнительной eSIM, выпущенной для действующей SIM-карты абонента, устройства могут самостоятельно зарегистрироваться в сети оператора и работать независимо от телефона с основной SIM-картой.

Сервис «Один номер» в настоящее время доступен для абонентов оператора «Билайн» в Москве и Московской области. Подключить этот сервис можно прямо в мобильном приложении «Билайн».