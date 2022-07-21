Билайн заменит в РФ все свои тарифы сотовой связи на один новый

Сотовый оператор принял решение предложить россиянам новый тариф, который по сути является продолжением тарифа-конструктора «Твое решение».

Последние был запущен еще в октябре 2021 года. Новый тариф UP призван заменит все действующие тарифы сотовой связи. В нем предлагают пять персонажей, которые назваются апперы.

Среди них пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Все апперы обладают собственными уникальными суперспособностями, за счет которых пользователю предлагают дополнить свой тариф, получая дополнительные минуты, гигабайты интернета, скидки, а также специальные предложения.

Каждый их апперов получил 36 вариантов настроек.