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Билайн заменит в РФ все свои тарифы сотовой связи на один новый

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Сотовый оператор принял решение предложить россиянам новый тариф, который по сути является продолжением тарифа-конструктора «Твое решение».
Последние был запущен еще в октябре 2021 года. Новый тариф UP призван заменит все действующие тарифы сотовой связи. В нем предлагают пять персонажей, которые назваются апперы.

Среди них пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Все апперы обладают собственными уникальными суперспособностями, за счет которых пользователю предлагают дополнить свой тариф, получая дополнительные минуты, гигабайты интернета, скидки, а также специальные предложения.

Каждый их апперов получил 36 вариантов настроек.

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