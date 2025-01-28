Мошенники в 2025 году: Bi.Zone прогнозирует сложные схемы и переход в мессенджеры

Анализ показывает, что несмотря на отсутствие кардинальных изменений, появляются новые особенности в кибератаках.

В подготовленном материале от Bi.Zone говорится, что среди продолжающихся трендов выделяются хактивизм, вымогательство, использование стилеров и коммерческого вредоносного ПО. В 2025 году ожидаются атаки через подрядчиков и удары по гражданам через бизнес и государственные органы.

Злоумышленники всё чаще нацеливаются на малый и средний бизнес, который часто не имеет должной защиты. Это создаёт риски для крупных компаний, так как атакующие могут использовать слабые места подрядчиков.

Ожидается, что хактивизм останется одной из главных мотиваций для атак, с акцентом на выведение из строя организаций, которые важны для граждан. Утечки персональных данных также продолжают оставаться серьёзной проблемой, и в 2025 году возможны более сложные мошеннические схемы.

С переходом мошенников в мессенджеры, ожидается увеличение атак через эти платформы, поскольку государство активно борется с телефонным мошенничеством. В результате, вендоры кибербезопасности начнут разрабатывать новые решения для защиты мессенджеров.