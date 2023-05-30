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Bi.Zone: хакеры устроили компаниям в РФ фишинговую рассылку с вирусами внутри

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Специалисты компании Bi.Zone сообщили о хакерской атаке на российские организации.

В частности, хакеры рассылают компаниям фишинговые письма, в которых содержится вредоносное ПО. Исходные коды ПО находятся в открытом доступе и доступны для всех желающих, написали РИА Новости, ссылаясь на данные Bi.Zone.

«Эксперты обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей. Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения Umbral, которое собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей. Примечательно, что исходные коды размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения IT-проектов GitHub и доступны всем желающим», — цитируют журналисты слова специалистов.

Отмечается, что это простой, при этом эффективный метод атаки.

Компаниям рассылают письма с приложенными файлами с опасными ярлыками, которые замаскированы под документы и носят название «План Рейдеров», а открытие такого файла запускало процесс компрометации устройства.

В результате вредоносное приложение дает злоумышленникам возможность обходить средства защиты и собирать информацию из ряда приложений на ПК.

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