BGR: были раскрыты цвета предстоящей серии iPhone 15

По информации, раскрытой инсайдером, который является участником сообщества URedditor, Apple рассматривала разнообразные варианты цветов для предстоящей линейки смартфонов iPhone 15, в преддверии ближайшего анонса, запланированного менее чем через месяц.

Известно, что компания тестировала несколько опций цветов для обычных моделей iPhone 15:

Розовое золото/Бледно-розовый.

Зелёный.

Синий.

Жёлтый.

Оранжевый.

Чёрный/Полночный/Тёмный/Базальт.

Наибольший интерес вызывает возможное появление оранжевого варианта iPhone 15. Тем не менее, на данном этапе неясно, будет ли он включен в официальную линейку, так как информация о нем была неоднозначной на различных стадиях разработки.

С другой стороны, вероятно, что цветовые варианты, такие как розовый, зелёный, синий и полночный, будут включены в новую линейку.

В настоящий момент неясно, будет ли сохранён цвет Starlight, который представляет собой смешение белого и шампанского, а также можно предположить, что компания может отказаться от варианта цвета (PRODUCT)RED.