Главная » Новости

BGR: были раскрыты цвета предстоящей серии iPhone 15

Автор На чтение 1 мин Просмотров 62 Опубликовано

По информации, раскрытой инсайдером, который является участником сообщества URedditor, Apple рассматривала разнообразные варианты цветов для предстоящей линейки смартфонов iPhone 15, в преддверии ближайшего анонса, запланированного менее чем через месяц.

BGR: были раскрыты цвета предстоящей серии iPhone 15

Известно, что компания тестировала несколько опций цветов для обычных моделей iPhone 15:

  • Розовое золото/Бледно-розовый.
  • Зелёный.
  • Синий.
  • Жёлтый.
  • Оранжевый.
  • Чёрный/Полночный/Тёмный/Базальт.

Наибольший интерес вызывает возможное появление оранжевого варианта iPhone 15. Тем не менее, на данном этапе неясно, будет ли он включен в официальную линейку, так как информация о нем была неоднозначной на различных стадиях разработки.

С другой стороны, вероятно, что цветовые варианты, такие как розовый, зелёный, синий и полночный, будут включены в новую линейку.

В настоящий момент неясно, будет ли сохранён цвет Starlight, который представляет собой смешение белого и шампанского, а также можно предположить, что компания может отказаться от варианта цвета (PRODUCT)RED.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.