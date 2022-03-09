Безопасность Samsung Pay получила оценку «очень хорошо»

Безопасность Samsung Pay оценивается как «очень хорошая». Об этом технический гигант сообщил в официальном сообщении редакции . Согласно сообщению, Samsung Pay набрал 450 баллов из 500 в тесте безопасности, проведенном независимым агентством под названием umlaut. Umlaut является частью ирландской ИТ-компании Accenture и предлагает «консультационные и инженерные услуги клиентам по всему миру». В своем сообщении Samsung заявила, что Samsung Pay соответствует требованиям процедуры тестирования умляута во «всех протестированных аспектах». В ходе проверки безопасности Samsung Pay тестировался по четырем направлениям:

безопасность трафика данных между смартфоном и банком

соответствие стандартам безопасного программирования

защита данных на смартфоне

защита от вредоносных атак третьих лиц.

В тестах «безопасность трафика данных» тестировщики проверяли типы алгоритмов и протоколов безопасности, реализованных в Samsung Pay. Они также изучили, как передаются конфиденциальные данные и есть ли в приложении соответствующие меры для защиты своих пользователей от атак «человек посередине», которые контролируют и манипулируют трафиком данных.

В тесте «Соответствие стандартам безопасного программирования» тестировщики из умлаута проверили, использует ли Samsung Pay безопасные методы программирования и нет ли скрытой конфиденциальной информации в исходном коде приложения. В ходе тестов «проверка защиты данных» эксперты проверяли, насколько надежно приложение Samsung Pay хранит конфиденциальные данные и защищены ли эти данные от третьих лиц. Приложение также было протестировано против атак с использованием олицетворения. Это атаки, когда пользователя обманом заставляют использовать Samsung Pay в поддельных приложениях или на веб-сайтах.

Что касается хороших результатов тестирования Samsung Pay, Геррит Повел, вице-президент отдела прямых продаж Samsung в Германии, заявил: «Мы перестраховываемся с мобильными платежами. Результат независимого тестирования, проведенного умляутом, подтверждает высокий приоритет безопасности при разработке и работе приложения Samsung Pay. Оценка «очень хорошо» подчеркивает роль Samsung Pay как ведущего решения для мобильных платежей»