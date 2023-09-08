Без анонса Huawei выпустила два новых устройства: MatePad Air и MateBook E

Huawei внезапно представила новые продукты, сразу же доступные для покупки, без предварительной рекламы. Среди них выделяются MatePad Air с экраном, обладающим «мягким» рендерингом, и MateBook E с улучшенными техническими характеристиками.

Например, MatePad Air оснащен 12/256 ГБ внутренней памяти и доступен по цене около $540. Особенностью этого устройства является применение экрана с «мягким» рендерингом, который снижает отражения и сокращает нагрузку на глаза. Кроме того, этот дисплей совместим со стилусом, обеспечивая максимально реалистичное письмо, аналогичное ощущениям от работы с бумагой.

Ноутбук MateBook E предлагается в конфигурации с процессором Intel Core i5, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного накопителя. Стоимость данной модели составляет около $1050. Устройство также оборудовано 12,6-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и выдающейся передачей цветов.