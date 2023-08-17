Bethesda завершила разработку Starfield: игра доступна на Xbox и ПК

17 августа стала доступной предварительная загрузка космической ролевой игры Starfield на консолях Xbox Series и ПК в Microsoft Store. Владельцам Steam-версии игры придется подождать до 30 августа для загрузки.

Размер базовой версии игры на Xbox составляет 126,1 ГБ, а на ПК — 139,8 ГБ. Похоже, что это без учета патчей первого дня, которые, вероятно, увеличат размер дистрибутива.

Дата выхода игры Starfield запланирована на 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Владельцы премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября. Разработка проекта официально завершена, и в ближайшие недели разработчики будут активно искать и исправлять критичные баги перед выпуском обновления первого дня.