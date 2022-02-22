Bethesda Softworks полностью переходит в Steam и закрывает свой лаунчер

Bethesda Softworks после того как стала частью Microsoft, решила отказаться от своего лаунчера.

Скоро издатель откажется от Bethesda.net Launcher, и все переведёт в Steam.

Пользователи смогут в Steam перенести все свои проекты и кошелек, а с помощью аккаунтов Bethesda.net, можно будет и дальше авторизоваться в сервисах Bethesda Softworks.

Через Bethesda.net Launcher игры можно будет запускать до мая, но лучше всего миграцию пользователям выполнить раньше, и не тянуть до последнего.

Стоит отметить, что несколько лет назад Bethesda Softworks хотела полностью покинуть Steam.