Bethesda: Ранний доступ к Starfield открыт на PC и Xbox Series

Ролевая космическая игра Bethesda, Starfield, была выпущена в ранний доступ на ПК и Xbox Series для всех, кто предзаказал расширенное издание игры.

В настоящее время игра пользуется популярностью, и пиковый онлайн на платформе Steam достигает 234,502 одновременных пользователей. Критики оценили Starfield довольно высоко, обращая внимание как на ее плюсы, так и на некоторые недостатки.

Игроки только начинают погружаться в обширный мир Starfield. Некоторые из них, однако, уже столкнулись с проблемами, такими как невозможность запуска игры на Xbox (вероятно, из-за неправильной реализации раннего доступа) или постоянные вылеты в главном меню. В некоторых случаях перезагрузка консоли и установка ограничения на 60 кадров в секунду с помощью панели управления Nvidia помогали решить эти проблемы.

Starfield официально не продается в России и не имеет русской локализации. Тем не менее, уже доступен фанатский русификатор интерфейса.

Все остальные игроки смогут полностью погрузиться в Starfield уже с 6 сентября. А пока можно посмотреть первые 39 минут игрового процесса на ПК.