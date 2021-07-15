WhatsApp имеет веб-поддержку, но для использования этой версии требуется подключение с помощью смартфона, который должен быть включен и подключен. Теперь компания выпустила новую бета-версию, которая обеспечивает поддержку нескольких устройств без использования телефона.

Это одна из самых ожидаемых функций, и пару месяцев назад руководители компании говорили о том, что эта функция находится в разработке. Если вы хотите проверить это, вы можете зарегистрироваться самостоятельно, следуя процедуре, описанной в компании. Для использования вам потребуется последняя бета-версия WhatsApp для Android или iOS.

Компания заявляет, что она разработала новые технологии, которые обеспечивают синхронизацию сообщений даже на нескольких устройствах с сохранением сквозного шифрования. Он добавляет, что каждое сообщение индивидуально шифруется с использованием установленного сеанса парного шифрования с каждым устройством. Кроме того, сообщения не сохраняются на сервере после их доставки.

Это решает одну из основных проблем веб-версии WhatsApp — необходимость постоянного подключения телефона. Компания заявляет, что, требуя от телефона выполнения всех операций, сопутствующие устройства работают медленнее и часто отключаются, особенно когда у телефона плохое соединение, его батарея разряжена или процесс приложения прерывается операционной системой телефона.

Это также позволяет одновременно работать только одному сопутствующему устройству, что означает, что люди не могут звонить в Portal, проверяя свои сообщения на своем ПК. Новая архитектура WhatsApp для нескольких устройств, разработанная компанией, устраняет эти препятствия и больше не требует, чтобы смартфон был источником всего, и по-прежнему обеспечивает бесперебойную и надежную синхронизацию и конфиденциальность пользовательских данных.

В настоящее время нет конкретной даты, когда компания планирует развернуть эту функцию для всех пользователей. Фирма изначально внедряет эту функцию для существующих бета-пользователей. В ближайшие месяцы он планирует начать добавлять его в качестве дополнительной бета-функции для небольшого числа пользователей в стабильных версиях приложения.

Источник — Astera.