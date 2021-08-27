Бета-версия Samsung One UI 4.0 скоро может стать доступной

Google планирует выпустить Android 12 Stable в сентябре. Ожидается, что примерно в то же время производители смартфонов представят свою версию последней версии Android. Например, OPPO может анонсировать ColorOS 12 13 сентября. Точно так же, согласно новым отчетам, Samsung может также представить One UI 4.0 в том же месяце.

Samsung — единственный крупный OEM-производитель Android, не участвующий в официальной программе Android 12 Beta. Это не новость, поскольку южнокорейский технологический гигант никогда не сотрудничал с Google в этом отношении. Однако компания известна тем, что запускает собственную бета-программу для своего мобильного программного обеспечения, как и любой другой OEM.

С другой стороны, Galaxy S21 Ultra был замечен под управлением Android 12 на Geekbench. Аналогичным образом, Samsung обновила свое приложение One Hand Operation +, добавив поддержку Android 12.

Это явно говорит о том, что бета-версии One UI 4.0 на базе Android 12 готовы и проходят тестирование в Samsung. Это только вопрос времени, когда компания начнет набор публичных бета-тестеров.

Источник — Astera.