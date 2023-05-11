Бета-версия новой ОС Android 14 стала доступна для скачивания на смартфоны

Google 11 мая выпустила первую бета-версию Android 14 для смартфонов компаний Xiaomi, OnePlus, Vivo и iQOO.

Google сейчас проводит конференцию для разработчиков, на ней также были представлены новые смартфоны серии Pixel, и для этих аппаратов вышла уже вторая бета-версия новейшей ОС.

На конференции Google I/O 2023 11 мая был официально дан старт распространению бета-версии Android 14 для смартфонов Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12T, OnePlus 11, Vivo X90 Pro и iQOO 11.

Пользователи этих аппаратов уже могут установить публичную бета-версию Android 14 и ознакомится со всеми доступными нововведениями.

Стоит отметить, что бета-версия не является стабильной и может содержать большое количество ошибок, которые способны привести к потере данных.

Вторая бета-версия Android 14 доступна для Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro.