Бета-версия мобильной ОС Huawei Harmony OS 2.0 создана на базе Android

Как известно китайская компания Huawei запустила бета-версию собственной операционной системы на смартфоны.

Многим оказалось интересно, что из себя представляет эта операционная система, а некоторые пользователи даже решили на установку бета-версии, созданной для разработчиков.

Между тем, один из разработчиков сообщил, что в основе бета-версии Harmony OS 2.0 все-таки лежит Android.

Это он выяснил, когда написал приложение с названием Hello World для Android Kitkat 4.4.4. Оказалось, что программа выдает одинаковые ошибки на Android и Harmony OS.

Такая же ситуация происходит и с другим приложением – Superuser.

Остается лишь предположить, что Harmony OS 2.0 сделали на Android специально, чтобы пользователям переход на новую систему был не сильно заметен.