Бета-версия Marvel’s Avengers стала самой загружаемой в истории PlayStation

По данным издателя Square Enix, более 6 миллионов игроков и 27 миллионов часов играли в бета-версию. Издатель Square Enix сообщил в среду, что бета-версия Marvel’s Avengers является самой загружаемой бета-версией в истории PlayStation.

Ранее на этой неделе Square Enix опубликовала блог, в котором говорилось, что в бета-версии более 6 миллионов игроков и более 27 миллионов часов играют в нее. Игровой процесс Marvel’s Avengers был продемонстрирован разработчиком во время презентации War Table на Summer Game Fest в июне, а редакторский директор Кейси Линч поделился сюжетным трейлером, который развязал заразную карантинную зону Сан-Франциско и мечту доктора Джорджа Тарлтона о мире, улучшенном наукой.

Линч охарактеризовал проект как «большую амбициозную игру», в которой всегда будут появляться новые угрозы. Закрытая бета вышла в августе.

Пользователи могут играть за каждого Мстителя — Капитана Америку, Железного Человека, Халка, Тора, Черную Вдову и Мисс Марвел — и использовать различные способности, стратегии и героические движения для продвижения по сюжету и сражению. Среди актеров озвучивания — ветераны актеров Нолан Норт и Трой Бейкер.

Marvel’s Avengers , выпуск которой изначально был запланирован на май, официально выходит 4 сентября на PS4, Xbox One, Microsoft Windows и Stadia, а также на консолях следующего поколения PS5 и Xbox Series X.