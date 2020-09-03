Бета-версия Marvel’s Avengers стала самой загружаемой в истории PlayStation

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.86 EUR/RUB: 87.74 BTC/USD: 8756.9

3 октября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Бета-версия Marvel’s Avengers стала самой загружаемой в истории PlayStation

03.09.2020 16:40

По данным издателя Square Enix, более 6 миллионов игроков и 27 миллионов часов играли в бета-версию. Издатель Square Enix сообщил в среду, что бета-версия Marvel’s Avengers является самой загружаемой бета-версией в истории PlayStation.

Бета-версия Marvel's Avengers стала самой загружаемой в истории PlayStation

Ранее на этой неделе Square Enix опубликовала блог, в котором говорилось, что в бета-версии более 6 миллионов игроков и более 27 миллионов часов играют в нее. Игровой процесс Marvel’s Avengers был продемонстрирован разработчиком во время презентации War Table на Summer Game Fest в июне, а редакторский директор Кейси Линч поделился сюжетным трейлером, который развязал заразную карантинную зону Сан-Франциско и мечту доктора Джорджа Тарлтона о мире, улучшенном наукой.

Линч охарактеризовал проект как «большую амбициозную игру», в которой всегда будут появляться новые угрозы. Закрытая бета вышла в августе.

Пользователи могут играть за каждого Мстителя — Капитана Америку, Железного Человека, Халка, Тора, Черную Вдову и Мисс Марвел — и использовать различные способности, стратегии и героические движения для продвижения по сюжету и сражению. Среди актеров озвучивания — ветераны актеров Нолан Норт и Трой Бейкер.

Marvel’s Avengers , выпуск которой изначально был запланирован на май, официально выходит 4 сентября на PS4, Xbox One, Microsoft Windows и Stadia, а также на консолях следующего поколения PS5 и Xbox Series X.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги