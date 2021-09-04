Бета-версия Battlefield Mobile выйдет на устройства Android этой осенью

С апреля мы знаем, что EA работает над отдельной мобильной версией своих популярных игр Battlefield, которые она планирует выпустить где-то в 2022 году. На этой неделе издатель поделился новыми подробностями о предстоящей игре.

Для начала EA планирует начать бета-тестирование Battlefield Mobile этой осенью с «серии небольших плей-тестов» с участием игроков из Индонезии и Филиппин, владеющих устройствами Android. «По мере продолжения тестирования мы будем расширять объем этих тестов. [и] добавить новые регионы», — говорится в сообщении компании на веб-сайте сообщества .

Первоначальный бета-тест будет включать только одну карту под названием Grand Bazaar и фирменный игровой режим Conquest. EA пообещала поделиться более подробной информацией о других картах и ​​режимах ближе к дате выхода Battlefield Mobile в 2022 году. Тем временем компания подтвердила, что игра будет бесплатной, и в нее будут входить «только» косметические предметы. Некоторые из них вы заработаете с помощью дополнительных сезонных боевых пропусков. Battlefield Mobile не будет поддерживать кроссплатформенную игру между консольными или ПК-версиями франшизы Battlefield, поскольку она «создается специально для мобильных устройств».