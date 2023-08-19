Бета-тест файтинга Mortal Kombat 1 продлили до 22 августа

Вчера стал доступен бета-тест файтинга Mortal Kombat 1 для игроков, которые оформили предварительный заказ игры. Однако сегодня Эд Бун, создатель серии и творческий руководитель студии NetherRealm, объявил, что период эксклюзивного доступа к бета-версии будет продлен.

Игроки смогут продолжить сражения на аренах Mortal Kombat 1 до 22 августа. Тестирование будет завершено в час ночи по московскому времени.

Отметим, что данное тестирование доступно для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series, при наличии подписок PlayStation Plus и Xbox Live Gold. Кроссплатформенная игра и перенос прогресса в релизную версию пока не предусмотрены.

Кроме того, новый трейлер игры Mortal Kombat 1 будет представлен в ходе церемонии открытия выставки gamescom 2023, где сам Эд Бун представит его. Официальный релиз игры запланирован на 19 сентября.