Главная » Новости

Бета-тест файтинга Mortal Kombat 1 продлили до 22 августа

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Вчера стал доступен бета-тест файтинга Mortal Kombat 1 для игроков, которые оформили предварительный заказ игры. Однако сегодня Эд Бун, создатель серии и творческий руководитель студии NetherRealm, объявил, что период эксклюзивного доступа к бета-версии будет продлен.

Бета-тест файтинга Mortal Kombat 1 продлили до 22 августа

Игроки смогут продолжить сражения на аренах Mortal Kombat 1 до 22 августа. Тестирование будет завершено в час ночи по московскому времени.

Отметим, что данное тестирование доступно для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series, при наличии подписок PlayStation Plus и Xbox Live Gold. Кроссплатформенная игра и перенос прогресса в релизную версию пока не предусмотрены.

Кроме того, новый трейлер игры Mortal Kombat 1 будет представлен в ходе церемонии открытия выставки gamescom 2023, где сам Эд Бун представит его. Официальный релиз игры запланирован на 19 сентября.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.