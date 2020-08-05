Бестселлер Samsung Galaxy A51 5G выходит на рынок США

Новый смартфон был представлен на китайском рынке еще весной этого года.

Он продается на китайском рынке, где уже стал бестселлером бренда по продажам. Но уже скоро Samsung Galaxy A51 5G появится на американском рынке.

Смартфон с поддержкой сетей пятого поколения в США составит конкуренцию Pixel 4a и iPhone SE. В продажу он поступит с Exynos 980 по цене 500 долларов.

С 7 августа устройство начнут предлагать в магазинах операторов T-Mobile и Verizon. Подробно о характеристиках Samsung Galaxy A51 5G «Астера» сообщала ранее.