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Бестселлер Samsung Galaxy A51 5G выходит на рынок США

05.08.2020 15:02

Новый смартфон был представлен на китайском рынке еще весной этого года. Бестселлер Samsung Galaxy A51 5G выходит на рынок США
Он продается на китайском рынке, где уже стал бестселлером бренда по продажам. Но уже скоро Samsung Galaxy A51 5G появится на американском рынке.

Смартфон с поддержкой сетей пятого поколения в США составит конкуренцию Pixel 4a и iPhone SE. В продажу он поступит с Exynos 980 по цене 500 долларов.

С 7 августа устройство начнут предлагать в магазинах операторов T-Mobile и Verizon. Подробно о характеристиках Samsung Galaxy A51 5G «Астера» сообщала ранее.

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