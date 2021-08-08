Бестселлер Redmi K40 с 12 ГБ ОЗУ рекордно упал в цене

Redmi K40 на рынке предлагается с весны текущего года, и этот смартфон до сих пор пользуется очень большим спросом.

В розничных магазинах Redmi K40 раскупают очень быстро, поэтому его не так легко найти, и быстрее всего заказать в онлайн-магазине, причем сейчас на топовую версию модели предлагается скидка.

В Jingdong Mall версию Redmi K40 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти можно купить за 364 доллара, тогда как обычная цена модели 385 долларов.

Еще стоит отметить, что постоянным снижением цены на Redmi K40 производителю удается поддерживать высокий спрос на аппарат.

В Redmi K40 установлен процессор Snapdragon 870 и память типа LPDDR5 и UFS 3.1. Еще смартфон получил качественный AMOLED экран четвертого поколения от компании Samsung.