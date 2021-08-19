Беспроводные наушники Soundcore R500 стали доступны для индийских потребителей по цене 1399 рупий (~ 19 долларов). Ультрадешевые беспроводные наушники с шейным ободом обладают рядом свойств, которые делают их достойной покупкой для надежного звучания.

Soundcore R500 легкий, гибкий, надежный, имеет класс защиты IPX5, а наушники выдают превосходные и сбалансированные басы. Его аккумулятор емкостью 195 мАч обеспечивает до 20 часов развлечений при полной зарядке. Soundcore R500 также поддерживает быструю зарядку USB-C, Bluetooth 5.0 и имеет сверхгибкую и эргономичную конструкцию. Soundcore R500 оснащен микрофонами с улучшенным искусственным интеллектом, которые в сочетании с другими функциями дают пользователю захватывающий звук.

Soundcore заявляет, что разработала концепцию R500, чтобы предложить фанатам и потребителям свободу просмотра высококачественного видео по чрезвычайно низкой цене. Soundcore R500 доступен на индийском субконтиненте через Flipkart.

Soundcore надеется, что их недорогие беспроводные наушники с шейным ободом R500 будут иметь достойный прием в Индии. Пока нет подробностей о глобальной доступности и цене устройства.

Источник — Astera.