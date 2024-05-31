Беспроводные наушники Iyo One за $699 превратили в аудиокомпьютер

Iyo One насчитывает уже более миллиона предварительных заказов, несмотря на то, что его выпуск запланирован только на начало следующего года.

Этот революционный аудиокомпьютер, созданный стартапом Iyo с поддержкой Google, вызвал огромный интерес у потребителей. Наушники сочетают в себе премиальное качество звука с передовыми функциями искусственного интеллекта.

Одной из ключевых особенностей Iyo One является его гибридная функциональность. Наушники могут использоваться как самостоятельный аудиокомпьютер, не требующий подключения к другим устройствам, так и в качестве беспроводных наушников, синхронизирующихся со смартфоном или другими устройствами через Wi-Fi или LTE.

Одним из самых привлекательных аспектов Iyo One является его голосовой ассистент, который использует передовые генеративные нейронные сети. Этот ассистент может выполнять широкий спектр задач, включая синхронный перевод различных языков и предоставление персональных тренировок по спорту. Вместе с тем, владельцы наушников получают доступ к экосистеме разговорных приложений Iyo, которая постоянно расширяется и предлагает новые возможности в области общения и развлечений.

Наушники оснащены активным шумоподавлением и функцией объёмного звучания. Благодаря функции усиления голоса при разговоре, пользователи могут легко вести беседу даже в шумных окружениях, не испытывая проблем с пониманием.

Цена модели с подключением только по Wi-Fi составляет всего 599 долларов, в то время как версия с модулем LTE доступна за 699 долларов.