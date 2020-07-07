Беспроводные наушники AirPods 3 оценят не дороже AirPods Pro07.07.2020 20:00
Зарубежный аналитик рассказал, во сколько обойдутся новые беспроводные наушники от американской компании.
Так, стало известно о моделях AirPods 3, которые как утверждает источник, будут выполнены в стиле AirPods Pro. Есть даже предположение, что новинка по сути окажется упрощенной версией AirPods Pro.
Сообщается, что беспроводные наушники AirPods 3 оценят не дороже AirPods Pro.
Продажи наушников должны начаться в первой половине следующего года, а одновременно со стартом продаж AirPods 3 прекратится серийная сборка их предшественников.
Ожидается, что на фоне отказа компании комплектовать смартфоны наушниками их продажи в 2021 году вырастут на треть.
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