Зарубежный аналитик рассказал, во сколько обойдутся новые беспроводные наушники от американской компании.

Так, стало известно о моделях AirPods 3, которые как утверждает источник, будут выполнены в стиле AirPods Pro. Есть даже предположение, что новинка по сути окажется упрощенной версией AirPods Pro.

Сообщается, что беспроводные наушники AirPods 3 оценят не дороже AirPods Pro.

Продажи наушников должны начаться в первой половине следующего года, а одновременно со стартом продаж AirPods 3 прекратится серийная сборка их предшественников.

Ожидается, что на фоне отказа компании комплектовать смартфоны наушниками их продажи в 2021 году вырастут на треть.