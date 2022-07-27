Беспроводные гарнитуры

Уже достаточное количество времени в мире пользуются популярностью bluetooth-наушники. В отличие от проводных гарнитур, которые многим пользователям приносят дискомфорт из-за наличия проводов и невозможности находиться от телефона или плеера на большой дистанции, беспроводные же гарнитуры позволяют ощутить полную свободу от проводов и находиться от подключенного устройства на расстоянии, иногда достигающего 100 метров.

В наше время, более половины пользователей такого аксессуара предпочитают устройство без проводов. Цена bluetooth-гарнитур может варьироваться между абсолютно разными значениями: на рынке имеют место быть и бюджетные и люксовые аксессуары. Купить нижеописанные bluetooth-наушники можно на сайте https://shop.addc.ru/katalog-tovarov/naushniki-i-garnitury/garnitury-besprovodnye-bluetooth/.

Разновидности беспроводных гарнитур

Bluetooth-наушники — могут коммуницировать с другими предметами, которые имеют Bluetooth-передатчик;

IR-наушники — устройства, использующие принцип передачи сигналов, используя инфракрасные передатчики. Но такой вариант сильно ограничен радиусом приема сигнала и возможностью расположения;

Радионаушники — звук транслируется также, как и по радио, но при использовании устройства, могут присутствовать радиопомехи.

Внешний вид

TWS (True Wireless) — наиболее популярный сегмент на рынке, потому как модели удобны в использовании и дома, и на работе, и в путешествии. Но поскольку такой вид имеет маленький размер, невозможно использование больших аккумуляторов, что принуждает к периодическим перезарядкам;

Вкладыши — этот вариант обеспечивает как качественное звучание, так и комфорт в использовании, кроме этого, пользователь может хорошо слышать то, что происходит вокруг него;

Внутриканальные — такие устройства обладают качественной шумоизоляцией и улучшенным воспроизведением басов. Хорошим примером является Bluetooth W.O.L.T. STN-140;

Полноразмерные — имеют высокое качество передачи звука и обеспечивают отсутсвие давления на слуховой аппарат, что позволяет использовать их без усталости;

Накладные — модный аксессуар, который может стать удобен для пользования в любом месте. Bluetooth W.O.L.T. STN-340 является неплохим вариантом для рассмотрения.

Подведя итоги, беспроводные наушники являются очень удобным и функциональным изобретением, которые крайне популярны и на сегодняшний день.