OPPO незаметно представила в Китае новое беспроводное зарядное устройство под названием OPPO Wireless Charger 15W. Это самое медленное беспроводное зарядное устройство компании.

Недавно выпущенное беспроводное зарядное устройство OPPO имеет круглую форму и доступно в одном белом цвете. Как следует из названия, его максимальная выходная мощность составляет 15 Вт, поэтому это самое медленное беспроводное зарядное устройство от компании.

Новинка носит номер модели OAWV03 и поддерживает протокол беспроводной зарядки Qi. Следовательно, его можно использовать для зарядки практически любого устройства с поддержкой беспроводной зарядки. Но для получения выходной мощности 15 Вт требуется как минимум адаптер питания, совместимый с USB PD 2.0.

Что касается дизайна, зарядное устройство не только компактное, но и легкое. Кроме того, он имеет кожаную отделку на поверхности, чтобы удерживать скользкие смартфоны со стеклом на месте. Также имеется светодиодный индикатор.

Как и любой другой продукт для зарядки, он имеет шесть уровней защиты, а именно защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения, защиту от перегрева, защиту от пониженного напряжения, электростатическую защиту и обнаружение посторонних предметов.

И последнее, но не менее важное: зарядное устройство оснащено портом USB Type-C и поставляется с кабелем USB Type-A — USB Type-C.

Беспроводное зарядное устройство OPPO Wireless Charger 15W в Китае стоит 99 юаней (15 долларов США). Оно уже выставлено на продажу на родине компании.

Источник — Astera.