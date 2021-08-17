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Беспроводное зарядное устройство OPPO на 15 Вт запущено за 15 долларов

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OPPO незаметно представила в Китае новое беспроводное зарядное устройство под названием OPPO Wireless Charger 15W. Это самое медленное беспроводное зарядное устройство компании.

Беспроводное зарядное устройство OPPO на 15 Вт запущено за 15 долларов

Недавно выпущенное беспроводное зарядное устройство OPPO имеет круглую форму и доступно в одном белом цвете. Как следует из названия, его максимальная выходная мощность составляет 15 Вт, поэтому это самое медленное беспроводное зарядное устройство от компании.

Новинка носит номер модели OAWV03 и поддерживает протокол беспроводной зарядки Qi. Следовательно, его можно использовать для зарядки практически любого устройства с поддержкой беспроводной зарядки. Но для получения выходной мощности 15 Вт требуется как минимум адаптер питания, совместимый с USB PD 2.0.

Беспроводное зарядное устройство OPPO на 15 Вт запущено за 15 долларов

Что касается дизайна, зарядное устройство не только компактное, но и легкое. Кроме того, он имеет кожаную отделку на поверхности, чтобы удерживать скользкие смартфоны со стеклом на месте. Также имеется светодиодный индикатор.

Как и любой другой продукт для зарядки, он имеет шесть уровней защиты, а именно защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения, защиту от перегрева, защиту от пониженного напряжения, электростатическую защиту и обнаружение посторонних предметов.

Беспроводное зарядное устройство OPPO на 15 Вт запущено за 15 долларов

И последнее, но не менее важное: зарядное устройство оснащено портом USB Type-C и поставляется с кабелем USB Type-A — USB Type-C.

Беспроводное зарядное устройство OPPO Wireless Charger 15W в Китае стоит 99 юаней (15 долларов США). Оно уже выставлено на продажу на родине компании.

Источник — Astera.

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