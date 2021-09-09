Беспроводная технология Motorola Space Charging позволяет заряжать четыре устройства одновременно

Новое решение может автоматически приостанавливать зарядку при обнаружении человеческого тела.

Еще в январе этого года Motorola анонсировала решение для беспроводной зарядки, которое может заряжать мобильные устройства, расположенные на расстоянии до 1 метра. Motorola представила улучшенную версию своего решения для беспроводной зарядки, которое может заряжать до четырех устройств одновременно, даже если они расположены на расстоянии до 3 метров.

Обновленная воздушная зарядная станция Motorola Space Charging имеет в общей сложности 1600 антенн, что позволяет ей легко проходить через препятствия и обеспечивать более широкую 100-градусную зону покрытия. К сожалению, новое решение не дает никаких улучшений по скорости зарядки.

Он может заряжать только устройства мощностью до 5 Вт, что намного медленнее, чем у лучших беспроводных зарядных устройств на рынке на данный момент. Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что беспроводная зарядка намного удобнее, чем использование беспроводной зарядной панели.

Motorola — не единственная компания, которая работает над решениями для беспроводной зарядки. Xiaomi продемонстрировала свое решение Mi Air Charge в январе, а OPPO продемонстрировала свою технологию беспроводной воздушной зарядки вместе с концептуальным телефоном OPPO X 2021 в феврале. Однако оба решения для беспроводной зарядки способны заряжать одновременно только одно устройство.

У них также ограниченный диапазон по сравнению с решением Motorola. Технология Xiaomi Mi Air Charge может заряжать устройство на расстоянии пары метров, в то время как технология OPPO Wireless Air Charging работает только тогда, когда устройство находится всего в нескольких дюймах.

Хотя новая технология, безусловно, кажется многообещающей, Motorola еще не объявила о сроках выпуска. Однако ранее в этом году компания подтвердила, что работает над «новым поколением устройств с беспроводным питанием» в партнерстве с GuRu Wireless.