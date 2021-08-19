Еще в феврале Microsoft анонсировала беспроводную гарнитуру Xbox, пару наушников за 99 долларов для новой консоли Xbox. Теперь Microsoft предлагает новую проводную модель под названием Xbox Stereo Headset, которая также значительно дешевле.

Стереогарнитура Xbox имеет дизайн, аналогичный беспроводной гарнитуре Xbox. Она поставляется в черном цвете с мягкими кожаными амбушюрами и элементами управления на ушах. Дополнением является неоново-зеленый провод с разъемом 35 мм на конце.

На странице продукта говорится, что он поддерживает пространственный звук, включая Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X. Микрофон регулируется и его можно убрать, когда он не нужен. По-прежнему можно регулировать громкость, поворачивая диск на правом наушнике, но The Verge сообщает, что диск микширования звука чата / игры на левом наушнике больше не доступен.

Стереогарнитура Xbox стоит 59,99 долларов, что намного дешевле, чем цена беспроводной версии в 99 долларов. Она уже доступна для предварительного заказа перед датой выпуска 21 сентября.

Источник — Astera.