Бесплатный доступ к интернет-ресурсам распространят на мобильный интернет

Бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам может появится и через мобильный интернет.

В правительстве сейчас рассматривают такую возможность и параллельно ведут переговоры с мобильными операторами.

Пока бесплатный доступ действуют для фиксированного интернета, а в дальнейшем его могут открыть для абонентов мобильной связи, о чем заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Недавно был утвержден список ресурсов, к которым абонент получит доступ даже при нулевом балансе.

В списке числятся популярные социальные сети, СМИ, мессенджеры, поисковики, карты, государственные органы и сервисы.