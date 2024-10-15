Бесплатная поддержка Windows 10 будет завершена ровно через год

Пользователи Windows 10 могут рассчитывать на бесплатные обновления еще ровно год, до 14 октября 2025 года, когда Microsoft прекратит поддержку этой операционной системы.

Если компьютер поддерживает Windows 11, рекомендуется обновиться до новой версии. Также можно рассмотреть покупку нового устройства с предустановленной Windows 11.

Для тех, кто решит остаться на Windows 10, возможно, придется платить за обновления после 2025 года. Microsoft уже объявила цены на апдейты для корпоративных пользователей и образовательного сектора — 427 и 7 долларов соответственно за три года.

Кроме того, владельцы устаревших устройств могут рассмотреть переход на другие операционные системы, такие как Linux, или приобрести Mac.