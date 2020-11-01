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В утечке документов Crytek упоминается королевская битва по вселенной Crysis

01.11.2020 12:39

Похоже, что следующей большой игрой Crytek может стать бесплатная королевская битва, действие которой происходит во вселенной Crysis. Последняя утечка раскрывает первые подробности об игре Crysis Next.

Вскоре после анонса Crysis Remastered Crytek через объявление о вакансиях на своем веб-сайте подтвердила, что в разработке находится новая игра AAA. Подробностей о проекте на данный момент довольно мало, но похоже, что действие этой новой игры может происходить во вселенной Crysis.

Согласно последней утечке, которую вы можете проверить ниже, Crytek работает над названием Crysis Next, бесплатной игрой Battle Royale для более чем 100 игроков. Вот подробности из просочившихся документов:

Crysis Next — это бесплатная игра Battle Royale, в которой сотни игроков сталкиваются в динамичном бою. Визуальная настройка, адаптивные возможности нанокостюма и зрелищные бои в захватывающем мире создают незабываемые впечатления от потоковой передачи. У франшизы Crysis есть все возможности, чтобы выделить Battle Royale. Геймплей. Стиль и обстановка. Высокая стоимость продукции.

В утечке документов Crytek упоминается королевская битва по вселенной Crysis

В дополнение к тексту вы можете видеть, что в просочившихся документах также есть иллюстрации к игре. Можно с уверенностью сказать, что это выглядит довольно круто, показывая персонажа в нанокостюме и некоторых других функциях, которые мы не использовали в предыдущих играх Crysis.

На задней панели вы можете увидеть что-то, напоминающее реактивный ранец, популярный гаджет, который мы видели в других играх Battle Royale, таких как Apex Legends и Fortnite.

Прежде чем вы будете в восторге от Crysis Next, мы предлагаем вам дождаться официального подтверждения от Crytek, поскольку на данный момент это всего лишь слухи. При этом утечка действительно выглядит законной, и у Crytek уже есть опыт работы с free-to-play, а также со шутерами в стиле королевской битвы в Warface и Hunt: Showdown соответственно.

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