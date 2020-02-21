Бесконтактные NFC-платежи на Xiaomi Mi Band будут работать в России

Бесконтактные NFC-платежи на Xiaomi Mi Band будут работать в России21.02.2020 20:39
Xiaomi в Россию может официально привезти фитнес-браслет Mi Band с модулем NFC.
Как недавно стало известно, китайский производитель будет тестировать систему оплаты через популярный браслет.
Тестирование проведут с 27 февраля по 13 марта в Москве и Санкт-Петербурге, а для этого будут приглашены добровольцы из указанных регионов.
Известно, что пользователям согласившимся на тестирование придется пройти ряд обязательных условий.
Например, им требуется проводить оплату через фитнес-браслет в общественном транспорте, ресторанах, магазинах и других местах.
В данный момент форма заявки на тестирование уже закрыта, и скорее всего компания уже набрала группу тестировщиков.
Остается только дождаться момента, когда Mi Band с модулем NFC в России будет продавать официально.
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