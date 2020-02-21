Бесконтактные NFC-платежи на Xiaomi Mi Band будут работать в России

Xiaomi в Россию может официально привезти фитнес-браслет Mi Band с модулем NFC.

Как недавно стало известно, китайский производитель будет тестировать систему оплаты через популярный браслет.

Тестирование проведут с 27 февраля по 13 марта в Москве и Санкт-Петербурге, а для этого будут приглашены добровольцы из указанных регионов.

Известно, что пользователям согласившимся на тестирование придется пройти ряд обязательных условий.

Например, им требуется проводить оплату через фитнес-браслет в общественном транспорте, ресторанах, магазинах и других местах.

В данный момент форма заявки на тестирование уже закрыта, и скорее всего компания уже набрала группу тестировщиков.

Остается только дождаться момента, когда Mi Band с модулем NFC в России будет продавать официально.