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Бэррон Трамп использует Xbox и Discord для общения с друзьями в обход охраны

Автор На чтение 2 мин Просмотров 15 Опубликовано

Младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, 19-летний Бэррон Трамп, нашёл оригинальный способ поддерживать общение с однокурсниками, несмотря на постоянное присутствие охраны. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Бэррон учится в Нью-Йоркском университете, однако его повседневная жизнь в кампусе заметно отличается от жизни обычных студентов — он всегда сопровождается сотрудниками службы безопасности. Чтобы не чувствовать себя изолированным, молодой человек начал использовать игровую консоль Xbox для общения. Свой никнейм он передаёт исключительно тем, с кем знаком лично, и именно через консоль поддерживает связь — в том числе с помощью текстовых и голосовых сообщений.

Источник отметил, что это стало своего рода «геймерским братством», где можно общаться безопасно и не привлекать лишнего внимания. Также сообщается, что Бэррон избегает раздачи номера телефона — он опасается, что его могут «слить», из-за чего придётся постоянно менять контактные данные. Для онлайн-общения он также пользуется популярным среди геймеров приложением Discord.

Дональд Трамп, по словам источника, поддерживает интерес сына к технологиям. Он привёл пример: однажды, отключив Бэррону ноутбук, он с удивлением обнаружил, что сын снова за ним сидит спустя несколько минут. «У него действительно выдающиеся способности в этой сфере», — отметил президент.

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