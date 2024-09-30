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BenQ выпустила монитор с технологией защиты зрения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

BenQ представила новый монитор GW2486TC, который идеально подходит для длительной работы за компьютером и подойдет для нетребовательных геймеров.

BenQ выпустила монитор с технологией защиты зрения

Модель оснащена 24- или 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 100 Гц. Дисплей имеет тонкие рамки с трех сторон и поддерживает 99% цветового пространства sRGB, а также антибликовое покрытие.

Монитор использует технологию Brightness Intelligence Gen 2, которая автоматически регулирует яркость в зависимости от освещения, что помогает снизить нагрузку на глаза.

BenQ выпустила монитор с технологией защиты зрения

Он также получил сертификат TÜV Rheinland за низкий уровень синего света и мерцания, а среди режимов есть настройка, имитирующая электронную бумагу.

Среди разъемов есть HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, USB Type-C с мощностью 65 Вт и два порта USB 3.2 Gen1 Type-A. Встроены динамики и микрофон с функцией шумоподавления для звонков.

Цена на 24-дюймовую версию составляет около 170 долларов, а на 27-дюймовую — 220 долларов.

BenQ выпустила монитор с технологией защиты зрения

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