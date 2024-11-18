BenQ выпустила монитор PD2706QN для профессионалов

Монитор можно настраивать по высоте, наклону и повороту для удобства. В нём предусмотрены технологии защиты зрения, такие как режимы без мерцания и низкий уровень синего света.

Компания BenQ выпустила новый монитор PD2706QN, который стоит 3099 юаней (42 800 руб.) и уже доступен в Китае на JD.com.

Этот монитор имеет разрешение 2K (2560×1440) и частоту обновления 100 Гц, что обеспечивает плавное изображение. Он оснащён панелью Nano Matte, которая уменьшает блики и обеспечивает точную цветопередачу.

Монитор сертифицирован TÜV Rheinland, что подтверждает его антибликовые свойства и комфорт при длительном использовании.

Технология AQCOLOR позволяет точно настраивать цвет в соответствии с профессиональными стандартами. Монитор уже откалиброван на заводе, что делает его готовым к использованию сразу после покупки. Он поддерживает различные цветовые гаммы, включая 95% DCI-P3 и 100% sRGB, что делает его подходящим для дизайнеров.

Также есть режим M-Book, который адаптирует цветовую палитру для пользователей Mac. Монитор поддерживает технологию ICCSync для автоматической настройки цветового профиля и поставляется с программным обеспечением Palette Master Ultimate для калибровки.

Модель имеет четыре предустановленных режима: «Тёмная комната», «Анимация», «CAD/CAM» и «DualView». Она также оснащена разъёмом Type-C для передачи видео и данных, а также поддерживает функцию KVM для управления двумя системами с одного набора периферийных устройств.