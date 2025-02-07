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BenQ представила проектор LH750 для конференц-залов

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Компания BenQ анонсировала новый проектор LH750, предназначенный для конференц-залов, который уже доступен в продаже.

BenQ представила проектор LH750 для конференц-залов

Модель оснащена 4-светодиодным источником света, обеспечивающим яркость до 5000 люмен по стандарту ANSI, и имеет срок службы до 30 000 часов в экономичном режиме.

LH750 — это DLP-проектор с разрешением 1080p и поддержкой HDR10. Максимальный размер проекции составляет 300 дюймов, а устройство охватывает 98% цветового пространства Rec.709. Проектор также обладает функциями автоматической коррекции трапецеидальных искажений и 1,6-кратным зумом.

BenQ представила проектор LH750 для конференц-залов

Среди других особенностей — встроенный динамик мощностью 20 Вт и возможность беспроводной трансляции с использованием адаптера Wi-Fi.

LH750 оснащён двумя портами HDMI и уже доступен у сторонних продавцов по цене около 1499 долларов. Официальная презентация в Европе запланирована на 25 февраля.

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