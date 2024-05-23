BenQ представила 200-дюймовый домашний 4K-проектор за 541 тыс. рублей

Компания BenQ радует своих клиентов новым устройством — домашним 4K-проектором модели W5800. Этот проектор, представленный на мировом рынке, способен проецировать изображение с разрешением 4K на экране размером 5 метров (200 дюймов) без каких-либо потерь качества. Однако его возможности не ограничиваются только этим.

BenQ W5800 обладает функцией воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду в так называемом «режиссерском» режиме. Благодаря этому режиму фильмы передаются зрителям точно так, как задумывали их создатели, сохраняя идеальную плавность и атмосферу.

Важным аспектом проектора является его способность обеспечивать яркость проекции на уровне 2600 люмен, контрастность величины 200 000:1 и полную гамму цветов DCI-P3.

Поддерживается также технология HDR 10+, которая позволяет получить более реалистичное и насыщенное изображение. Аудиоэффекты на высоком уровне обеспечивает применение Dolby Atmos.

Проектор предоставляет удобные возможности подключения с помощью двух портов HDMI 2.0 с поддержкой eARC, двух разъемов USB Type-A и оптического аудиовыхода. Это обеспечивает гибкость и удобство при подключении различных устройств.

BenQ W5800 предназначен для установки на потолке специальной комнаты, предназначенной для домашнего кинотеатра. Этот проектор обладает функцией горизонтального и вертикального сдвига, позволяющей компенсировать угол размещения относительно экрана с диапазоном регулировки в 21 и 50% соответственно. Для настройки расстояния до стены имеется 1,6-кратный зум.

BenQ W5800 уже доступен для приобретения по цене $5 999.