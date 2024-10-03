Бенчмарк AnTuTu представил рейтинг мощных смартфонов в разных ценовых категориях

Разработчики мобильного бенчмарка AnTuTu представили новый рейтинг смартфонов, который оценивает соотношение цены и производительности. Рейтинг включает модели в нескольких ценовых категориях.

Итак, в категории бюджетных телефонов стоимостью до 999 юаней или 13 300 рублей, лидером стал ZTE Voyage A41 5G. Этот аппарат оснащён процессором Unisoc Tiger T760.

Второе место занял Wiko Hi Enjoy 60s с процессором MediaTek Dimensity 700, который также предлагает хорошие характеристики за свою цену. Замыкает тройку iQOO Z9x на базе Snapdragon 6 Gen 1, который также демонстрирует отличное соотношение цены и качества.

В категории до 1999 юаней или 26 800 рублей на первом месте расположился Redmi Turbo 3, за ним следуют realme GT Neo 6 и Redmi K70E. Все три устройства имеют минимальный отрыв в производительности. Первые два смартфона работают на мощном процессоре Snapdragon 8s Gen3, что обеспечивает им высокую производительность. Redmi K70E использует процессор Dimensity 8300-Ultra, предлагая хорошую альтернативу.

Среди смартфонов стоимостью до 2999 юаней или 40 200 рублей, самым производительным оказался iQOO Z9 Turbo+, который работает на процессоре Dimensity 9300+. За ним следуют Redmi K70 Extreme Edition с тем же чипом и iQOO Neo9, который использует Snapdragon 8 Gen 2.

В категории стоимостью до 3999 юаней или 53 600 рублей три модели показали почти одинаковые результаты. Это OnePlus Ace 3 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3, Realme GT5 Pro с тем же чипом, и iQOO Neo9 Pro, который работает на Dimensity 9300.

В категории игровых смартфонов все призовые места заняли модели от компании Nubia. Это Red Magic 9 Pro, Red Magic 9S Pro и Red Magic 9 Pro+.