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Бенчмарк AnTuTu перечислил самые производительные Android-смартфоны

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На китайском рынке смартфоны под управлением ОС Android появляются раньше чем на глобальном рынке, поэтому AnTuTu публикует два отчета — для китайского рынка и глобального.На глобальном рынке самым производительным смартфоном 2023 года стал Vivo X90 Pro+, который создан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, и в свежем рейтинге таких устройств пока только два, а второй это iQOO 11. Он и занял вторую строчку. Замыкает тройку Lenovo Legion Y70.

Среди аппаратов среднего сегмента изменений минимум. Первую тройку занимают Xiaomi 12T, Realme GT Neo3 и Poco X4 GT.

Тройка недорогих смартфонов по производительности выглядит следующим образом: Nothing Phone 1, iQOO Z5 и Realme GT Master.

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