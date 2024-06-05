Главная » Новости

Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых мощных Android-субфлагманов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов Android в среднем ценовом сегменте по всему миру за май 2024 года.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых мощных Android-субфлагманов

На первом месте этого рейтинга находится Poco X6 Pro 5G, который построен на процессоре Dimensity 8300-Ultra. В топ-3 по-прежнему остаются Redmi Note 12 Turbo и Poco F5, основанные на процессоре Snapdragon 7+ Gen 2, занимающие второе и третье места соответственно.

После них в рейтинге идут iQOO Neo7 на процессоре Dimensity 8200, Infinix GT 20 Pro (Dimensity 8200-Ultimate), Poco X4 GT (Dimensity 8100), Redmi K50i (Dimensity 8100), iQOO Z9 (Snapdragon 7 Gen 3), Vivo V30 (Snapdragon 7 Gen 3) и OnePlus Nord CE4 (Snapdragon 7 Gen 3).

В бенчмарке отмечают, что при составлении рейтинга были использованы данные, собранные в период с 1 по 31 мая 2024 года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.