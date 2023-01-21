Белорусский завод «Горизонт» в 2023 году представит новые игровые ноутбуки

Завод «Горизонт» будет расширять модельный ряд и в этом году появятся игровые ноутбуки под собственным брендом.

Об этом сказал генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко на выставке «Беларусь интеллектуальная».

На выставке было сказано, что в текущем году появится не менее 80 модификаций ноутбуков белорусского производства.

В текущем месяце выйдет новая линейка, которая станет более функциональной, у нее вырастет производительность и улучшится графика. Позже выпустят игровые ноутбуки. Подробности о них пока не раскрывают.