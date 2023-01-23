Белорусская компания «Горизонт» показала телевизор будущего с прозрачной матрицей

На выставке научно-технических достижений президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали прозрачный телевизор.

Гендиректор управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрий Предко президенту Белоруссии рассказал, что такие телевизоры через десять лет станут массовыми и станут доступными.

Было также отмечено, что прозрачные панели изображения можно использовать в автомобилях премиум-класса, к примеру, в качестве прозрачной перегородки между водителем и пассажиром.

Сейчас «Горизонт» выпускает прозрачные панели только под заказ.

«Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость», — цитирует гендиректора управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрия Предко агентство БелТА.

«Горизонт» занимается выпуском телевизоров, микроволновых печей, газовых плит и водонагревателей.