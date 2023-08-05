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«БелНовости»: эксперты пояснили, как сделать, чтобы смартфон перестал быстро разряжаться

Автор На чтение 1 мин Просмотров 145 Опубликовано

Множество пользователей всегда заряжают свои устройства до максимума, а затем оставляют их подключенными к зарядным устройствам.

«БелНовости»: эксперты пояснили, как сделать, чтобы смартфон перестал быстро разряжаться

Однако такая практика не слишком полезна для батареи. Полная перезарядка отрицательно влияет на ее состояние, ускоряя процесс старения и снижая емкость.

Как избежать негативных последствий? Желательно отключать смартфон от зарядки задолго до достижения максимального уровня заряда.

Оптимально снимать гаджет с зарядки, когда его батарея зарядилась примерно до 80 процентов.

При этом, рекомендуется начинать зарядку устройства еще до того, как уровень заряда аккумулятора опустится ниже 20 процентов.

Соблюдение правила «20-80» повышает вероятность того, что батарея смартфона прослужит дольше. Это полезное правило для долговечности аккумулятора.

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