Главная » Новости

Beelink анонсировала мини-ПК EQ14 с процессором Intel N150

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Компания Beelink представила новый мини-ПК EQ14, который стал преемником модели EQ12 на базе процессора Intel N100. EQ14 работает на процессоре Intel Twin Lake N150, который имеет 4 ядра и потребляет всего 6 Вт энергии.

Beelink анонсировала мини-ПК EQ14 с процессором Intel N150

Это делает его очень энергоэффективным, особенно благодаря более мощному встроенному графическому процессору.

Процессор Twin Lake представляет собой обновлённую версию Alder Lake и оснащён эффективными ядрами Gracemont E. EQ14 был представлен инсайдером @realVictor_M, который также опубликовал фотографии устройства. Ожидаемая цена базовой системы составит 599 юаней или 8250 рублей.

Дополнительное оборудование, такое как SSD и оперативная память, нужно будет приобретать отдельно. Мини-ПК имеет тактовую частоту 3,6 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у N100. Встроенная графика N150 обладает 24 исполнительными единицами (EUs) и тактовой частотой 1000 МГц, что на 250 МГц больше, чем у графики N100.

Beelink анонсировала мини-ПК EQ14 с процессором Intel N150

EQ14 оборудован двумя слотами M.2 для NVMe SSD с интерфейсами PCI-E 4.0 и 3.0, а также поддерживает обычный твердотельный накопитель. Оперативная память будет использовать модуль формата SODIMM DDR4.

Внутри корпуса установлена система охлаждения с одним вентилятором, а также предусмотрены порты для подключения, включая USB Type-A, USB Type-C и разъем для наушников.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.