Beelink анонсировала мини-ПК EQ14 с процессором Intel N150

Компания Beelink представила новый мини-ПК EQ14, который стал преемником модели EQ12 на базе процессора Intel N100. EQ14 работает на процессоре Intel Twin Lake N150, который имеет 4 ядра и потребляет всего 6 Вт энергии.

Это делает его очень энергоэффективным, особенно благодаря более мощному встроенному графическому процессору.

Процессор Twin Lake представляет собой обновлённую версию Alder Lake и оснащён эффективными ядрами Gracemont E. EQ14 был представлен инсайдером @realVictor_M, который также опубликовал фотографии устройства. Ожидаемая цена базовой системы составит 599 юаней или 8250 рублей.

Дополнительное оборудование, такое как SSD и оперативная память, нужно будет приобретать отдельно. Мини-ПК имеет тактовую частоту 3,6 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у N100. Встроенная графика N150 обладает 24 исполнительными единицами (EUs) и тактовой частотой 1000 МГц, что на 250 МГц больше, чем у графики N100.

EQ14 оборудован двумя слотами M.2 для NVMe SSD с интерфейсами PCI-E 4.0 и 3.0, а также поддерживает обычный твердотельный накопитель. Оперативная память будет использовать модуль формата SODIMM DDR4.

Внутри корпуса установлена система охлаждения с одним вентилятором, а также предусмотрены порты для подключения, включая USB Type-A, USB Type-C и разъем для наушников.